大陸翻拍李宗瑞傳 劉樂妍被邀報價試鏡拒脫

近日大陸導演宣布將開拍李宗瑞傳，劉樂妍曾參與試鏡。（圖／中時資料照片）

台灣富少李宗瑞2012年爆發多起不雅片案，多達30餘名女子受害，2015年李宗瑞依妨害性自主罪，遭判有期徒刑20年，近日大陸導演魯宗岳宣布將改編此事件開拍電影，性感女星劉樂妍稍早透露曾參加試鏡，對方邀她報價，但她因不想拍裸露戲便拒絕了。

日前大陸導演魯宗岳在港媒刊登徵選女演員的啟示，海報中一男背對鏡頭，標題寫著「尋找他的女朋友」，宣布將尋找開拍新片中5位女主角，分別是男主角的正牌女友、火辣情人、繼母、模特兒女友、雙胞胎女友，而故事背景正是前幾年轟動一時的李宗瑞案，預定4月初開拍。

據《蘋果日報》報導，近來將工作重心移往大陸的劉樂妍，稍早承認上月有參與試鏡，但她先前因改編劉寶強故事的《寶寶別哭》別哭遭封殺，這回到了現場試鏡才發現是李宗瑞傳，她說：「我被嚇得目瞪口呆，他們說是秘密籌備。」

劉樂妍說對方後來要求她拍這片得全裸，也釋出善意請她報價，但她想想還是決定不拍，無奈說：「我都幾歲了，還叫我露，我要不要露，那是我的決定」，之後該片若上映，劉樂妍雖然沒參與，因有興趣，應該會捧場買票去看。

(中時電子報)