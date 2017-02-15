鼓勵自主通報禽流感 農委會擬提高撲殺補償2成

農委會有意將撲殺補償從市價6成提高到8成，鼓勵養禽業自主通報異常死亡情形。但專家認為，提高補償考驗養禽業的道德風險，比起市場販售，由政府撲殺不僅簡單，還有高考及格的獸醫師善後，怕禽農怠惰，更不願執行生物安全飼養。

現行的撲殺補償費用為市場價格的6成，此數字也和養禽業者的成本相近，行政院長林全周一坐鎮農委會防檢局，召開首次的「禽流感緊急應變小組會議」時，當場指示農委會研議提高撲殺補償費，好提高養禽業者主動通報的意願。對此，農委會副主委黃金城表示，初步規劃將撲殺補償費用提高到市場價格的8成，但這畢竟牽扯到經費來源，所以仍須報請行政院核准。

政府打算提高撲殺補償，專家學者並非都贊同，就怕有道德風險。中興大學獸醫學系教授沈瑞鴻表示，根據自己過去參與防疫的經驗，農民的想法其實很簡單，哪裡有利益就往哪裡去，假如撲殺補償和市場販售的價格差不多，就怕養禽業者更不願去做好生物安全飼養，反正最後就算染病，處理就由政府撲殺，對禽業者來不僅簡單，還有高考及格的獸醫師到場善後處理禽屍。

中興大學獸醫系名譽教授謝快樂指出，假如政府最後比照市價全額給與撲殺補償，那麼道德風險實在太大，只補助8成還算外界可以接受的範圍，若農民算一算覺得划算，可能也更願意自主通報。

至於目前最新疫情統計狀況，防檢局指出，今日在高雄市有從屠宰場的土雞驗出H5亞型高病原型禽流感病毒，已銷毀2474隻屠體，並回追來源場，該批土雞是來自雲林縣的養禽場，防疫人員到場時，場內殘餘雞隻多數已死亡，有異常卻未通報，已涉及隱匿，將依《動物傳染病防治條例》開罰5萬元以上，100萬元以下罰鍰。

防檢局表示，14日嘉義縣東石鄉有業者隨意丟棄死禽，今日也從禽屍中驗出感染H5亞型高病原型禽流感。此外，防疫人員13日從嘉義縣一處地下屠宰場的烏骨雞、土雞中驗出H5N6，並回追來源，分別是嘉義縣的烏骨雞場及雲林縣的土雞場，兩場皆驗出H5亞型高病原型禽流感，場內分別有885隻烏骨雞及100多隻土雞，都已撲殺。

防檢局副局長施泰華表示，詳細分型都還在檢驗，尚無法確認是否感染H5N6，但為了防疫都已先撲殺。

(中時)