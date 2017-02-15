羅力報到 富邦熱身賽明展開

富邦洋投羅力，去年奪下勝投、自責分率「雙冠王」。 (資料照，鄭任南攝)

富邦悍將春訓季前自辦熱身賽將在明天(16日)展開，首戰於高雄燕巢春訓基地交手江蘇天馬，而今年確定續留的洋將羅力也在今天向球隊報到投入春訓。

去年奪下中職總冠軍的義大犀牛，易主後今年改名富邦悍將隊，備戰富邦隊史首個職棒球季，球隊熱身賽明天開跑，但包括總教練葉君璋，以及高國輝、林益全、胡金龍等10名主力球員都隨中華隊準備經典賽，3月賽事結束前都不會參與富邦熱身賽。

富邦本季3名洋投都已確定，力猛、羅力都續留，另網羅前Lamigo桃猿左投神盾。力猛已在本月1日起隨球隊春訓，去年奪下勝投、自責分率「雙冠王」的羅力也在昨日抵台，今天加入訓練。

(中時電子報)