高市各區工業及服務業普查所 16日掛牌運作

配合全國工業及服務業普查作業，高雄市各區普查所16日在各區公所舉行揭牌典禮，正式掛牌成立「高雄市各區工業及服務業普查所」，並隨即展開普查各項工作。

市府表示，這次普查正好為本市各區的經濟健康做個總體檢，可了解各區產業概況，對於要推動的高雄市重點產業政策是項相當重要且必要的工作。

普查作業即日起至6月15日全面展開，凡於高雄市經營的工業及服務業的廠商皆為此次普查的對象。

工業包括礦業及土石採取業、製造業、電力及燃氣供應業、 用水供應及污染整治業、營造業。

服務業包括批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、資訊及通訊傳播業、金融及保險業、不動產業、專業、科學及技術服務業、支援服務業、強制性社會安全、教育服務業、醫療保健及社會工作服務業、藝術、娛樂及休閒服務業、其他服務業。

(中時)