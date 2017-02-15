縣市分家多年 他爭275億建設大新竹
針對行政院4年1兆元的「前瞻基礎建設計畫」，新竹市長林智堅提出5大建設需求，爭取總經費約新台幣275億元，若成功爭取預算，將是新竹縣、市分家多年後最大規模建設投資。
行政院為提振經濟，擬提出4年1兆元「前瞻基礎建設計畫」特別預算。新竹市政府今天表示，市長林智堅已向行政院提出「大車站計畫」、「大新竹輕軌路網計畫」、「新竹市棒球場拆除重建計畫」、「國際展演中心暨客家會館」、及「新竹漁人碼頭計畫」5大建設，整體經費約275億元，初步獲得政務委員張景森支持與肯定。
林智堅指出，新竹市是科技重鎮，人口結構全國最年輕，但作為竹竹苗地區的中心城市，公共設施卻嚴重不足；這5大建設需求是基於大新竹地區整體長遠規劃所提出，若能成功爭取預算，將是自民國71年新竹縣、市分家以來「最大規模的建設投資」。
新竹市府表示，為紓解大新竹地區交通壅塞問題，提出「大新竹輕軌路網計畫」，希望透過輕軌串聯高鐵特定區、新竹科學園區、新竹舊城區及竹北生活圈等重要核心區，以紓解龐大車流，至於經過新竹市的路線，所需經費約200億元。
「大車站計畫」將效法日本新品川車站，斥資50億元興建「跨站平台」，在不影響現有車站與鐵軌位置的前提下，縫合前後站發展、活絡後站國有土地，也可結合鐵公路達到「無縫轉乘」達到運輸與商業結合效益，並作為取代「鐵路立體化（高架、地下化）」高成本的替代方案。
另外，使用逾40年的新竹市棒球場，爭取5億元經費拆除重建，作為國際與職棒賽事用地，並積極爭取成為中華職棒球隊主場，成為竹竹苗棒球運動中心。
「國際展演中心暨客家會館計畫」將設計成為容納3至5千人的多功能展演園區；至於「新竹漁人碼頭計畫」則將提升漁港設施質感，打造極具特色的直銷中心與改善南寮聚落環境，建立桃竹苗濱海旅行帶的核心區。1060215
(中央社)
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