雅加達省長大選纏鬥 鍾萬學還有硬仗打

雅加達正副省長選舉今天舉行，尋求連任的鍾萬學雖領先但未得票過半獲勝，料將進入第二輪投票。這也反映鍾萬學任內建設、反貪的政績奏效，但宗教因素對選民的影響仍顯著。

雅加達選舉3組候選人分別是執政黨民主奮鬥黨推出現任省長鍾萬學和副省長查羅特 （Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾推出長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；大印尼運動黨主席普拉伯沃推派前教育文化部長阿尼斯 （Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

鍾萬學自上任以來，推動多項改革，包括拆除紅燈區、整治河川抗洪防災、推動窮人看病免費的健保卡及助學扶貧的智慧卡、興建首都捷運、改革官僚體系、全力肅貪等，獲得民眾好評。

不過，他身兼華人及基督徒雙重少數族群的身分也讓反對者如同芒刺在背。

在宗教上，印尼逾85%人口是穆斯林；在族群上，占印尼總人口（約2.58億人）僅5%的華人向來屬於印尼政壇中的弱勢，華人從政寥寥可數。

外界將雅加達這場選舉視為檢驗印尼「求同存異」、多元包容的建國精神。

印尼執政黨民主奮鬥黨人士分析，如果鍾萬學贏了，代表在雅加達選民的政治選擇中，宗教，族群不再是宰制因素，政績、治理成效、反貪改革，對選民而言更重要，代表印尼民主的深化，希望鍾萬學能一輪投票就取勝。

根據多家印尼媒體及民調機構的快速計票結果顯示，今天投票中，2號候選人鍾萬學和查羅特居第一，但未過半，得票率約在40%至43%之間。緊追其後的是3號候選人阿尼斯和桑迪阿加，得票率約在40%左右。

居第三的是阿古斯和希爾菲娜得票率約在16%至19%之間。

第一輪投票官方計票結果將於3月8日至10日間，以雅加達選舉委員會公布的結果為準。不過，根據印尼過往選舉經驗，快速計票的結果與官方計票相當一致。

最讓人跌破眼鏡的是選前聲勢看漲的阿古斯，身為穆斯林又是爪哇人的他，加上家世顯赫，原本讓外界看好他會是挑戰鍾萬學的最強對手，沒想到卻在第一輪投票中墊底遭淘汰。

歸根究柢，雅加達選民對於尤多約諾家族被指涉及多起貪污案件大為不滿，也不再願意接受政治世家出身的人來領導首都。而鍾萬學的政績及改革的魄力被雅加達選民看在眼裡，視為是選擇領袖的重要加分條件。

阿古斯的落敗也反映尤多約諾領導的民主黨實力大不如前。尤多約諾家族及民主黨雖然傾全力輔選，也無法拉抬阿古斯選情，某種程度象徵尤多約諾在政壇的黃金時代已經結束。

另一方面，原本選前不被看好的阿尼斯異軍突起，在第一輪投票中緊咬鍾萬學。

阿尼斯是大學校長出身，開明、改革、具國際觀的形象深受許多大學生和年輕族群喜愛。他在競選期間採取較為溫和的策略，不打攻擊、抹黑戰術，且他也是虔誠穆斯林，在雅加達穆斯林及年輕世代選民中獲得支持。

此外，提名阿尼斯參選的普拉伯沃也在這次選舉中扮演關鍵角色。

他在選前公開表示，「如果你們想要我在2019年當總統的話，我們今日必須專注讓阿尼斯及桑迪阿加贏得雅加達選舉」，希望藉由雅加達選戰拉抬他於2019年再度挑戰佐科威的士氣。

普拉伯沃雖然在2014年的總統大選中敗給佐科威，但也拿下46.85%的得票率，擁有一定的民意基礎。

他在從政路上高舉民族主義大旗，力圖重建印尼光榮，且以「伊斯蘭捍衛者」自居，擁有強大的穆斯林民意支持；且大印尼運動黨在國會、地方政府上都囊括許多席次，基層實力不容小覷。

預料將與阿尼斯進入第二輪投票的鍾萬學接下來將面臨更艱難的情勢。民主奮鬥黨人士分析，一旦進入第二輪投票，變數加大，落敗的阿古斯陣營很可能會與阿尼斯陣營合作，集中雙方票源給阿尼斯，在第二輪投票中對鍾萬學造成極大壓力。1060215

(中央社)