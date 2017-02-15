傳酒店妹入國民黨 吳敦義：從未聽聞

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前副總統吳敦義今天被問到外傳有參選國民黨主席人選的支持者招攬酒店妹入黨時僅簡短表示，「我從未聽聞」。

國民黨主席選舉，繼傳出有黑道人士遭到收編加入國民黨後，又傳出有參選人選支持者大肆招攬酒店妹入黨，消息傳出引發高度關注。

吳敦義今天參加台北市體育總會第15屆第4次會員代表大會時，被媒體問到招攬酒店妹入黨等相關問題，吳敦義僅簡短表示，「我從未聽聞」。

吳敦義在台北市體育總會會員代表大會開始超過40分鐘後抵達會場，並在簡短致詞後離開。1060215

(中央社)