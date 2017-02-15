金正男疑因想投誠遇刺 馬國逮越南女嫌

馬來西亞警方首長表示，警方今天逮捕一名持有越南護照的女子，她涉及北韓領導人金正恩異母長兄金正男遇刺案。專家分析，金正恩可能是因金正男有意投誠而對哥哥下殺手。

英國「每日郵報」（Daily Mial）與法新社報導，馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）發布聲明說，這名女嫌犯是今晨在吉隆坡國際機場被捕。

南韓已確認13日在機場遇害的男子是金正男，馬來西亞尚未證實此事。據英國廣播公司（BBC）報導，北韓雖未對此事發表評論，但駐馬國大使館曾派員赴金正男遺體所在的醫院。

卡立阿布巴卡表示，被捕28歲女子持有越南護照，名叫段詩芳（Doan Thi Huong，譯音），生於1988年5月31日，出生地是越南南定（Nam Dinh）。但根據路透社，馬來西亞新聞社（Bernama）報導，被捕的女子是緬甸人。

他又說，嫌犯「被認出就是機場監視畫面中的人，被捕時單獨一人」。

馬來西亞媒體播出的機場監視畫面顯示，一名女子身穿白色上衣，胸前有LOL的英文字，據信她是行刺金正男的嫌犯之一。

警方也表示，還在搜尋另外幾名嫌犯，全都是外國人，但未透露他們的國籍和性別。馬來西亞「太陽報」（The Sun Daily）報導，警方鎖定六名嫌犯，除一人落網，另五人是四男一女。

如果證實金正男是遇刺身亡，將是金正恩在2013年12月處決姑丈張成澤之後，在他的政權治下喪命的最知名人物。分析家說，金正恩可能是因外傳金正男準備投誠而下令刺殺他。

首爾智庫世宗研究所（Sejong Institute）專家鄭成長（Cheong Seong-Jang）表示，行刺金正男一事「若未獲金正男本人直接下令或是批准，實令人難以想像」。

鄭成長表示，最近有新聞報導說，金正男早自2012年就意圖向歐洲聯盟、美國或南韓投誠，這可能引發對他下殺手的念頭。

路透社報導，南韓國會議員表示，根據南韓情報機構說法，金正男與第二任妻子長居澳門，受到中國保護。他在北京還有一個妻子與一個兒子。

2012年出版過以金正男為題書籍的日本記者五味洋治（Yoji Gomi）則表示，南韓情報機構幾年前曾表示金正男是北韓暗殺行動的目標，他在那段時時間左右增加了在媒體的曝光，可能是想藉此自保。

五味洋治在日本電視公司（NTV）的談話節目中表示：「如今在我看來，可能連他都有了危機感，因此他開始在媒體露臉，並發表意見，以保護自己，對抗北韓。」1060215

(中央社)