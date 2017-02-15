國小本土語教材惹議 教部：拼音是輔助

我要評比

媒體報導國小本土語言課程，使用的拼音艱澀難懂，連大人都難學習。教育部解釋，拼音只是輔助工具。

按照課綱規定，國小學生必須就閩南語、客家語、原住民族語3種本土語言中選一種修習，國中則是自由選修。

教育部表示，從課綱內涵來看，拼音是輔助聆聽和說話的學習工具，坊間出版的教材多以漢字為主、拼音為輔。

課堂學習上採「浸潤式」，也就是透過生動的教學，例如演戲、對話、學習傳統技藝等，貼近生活經驗，自然而然學會本土語言。

教育部也提醒學校，如果選用拼音教材，在作業練習時應貼近生活，避免艱澀。1060215

(中央社)