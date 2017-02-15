台中旅展泰雅渡假村一票玩到底 房價下殺4.5折起
2017台中春季國際旅遊大展搶好康！南投泰雅渡假村雙人甜蜜木屋套房下殺4.5折，泰雅皇宮附湯屋及蒸氣室的雙人套房，原價8,400元、 旅展下殺5.5折只要4,680元。
泰雅渡假村園區占地57公頃，獲政府溫泉標章認證。旅展當天泰雅的卡通明星─部落勇士阿泰、部落公主阿雅、黑狗波卡、黑熊泰魯、 部落反派壞蛋搗蛋鬼等都將到會場與各位大朋友小朋友見面！並有原住民精彩的泰雅勇士舞蹈，值得民眾期待，親子前往歡樂互動。
泰雅渡假村將在台中旅展時，推出2天1夜1票玩到底特惠活動，適合2人甜蜜行或4人同遊套裝行程，套裝住宿券將另送遊樂設施1票玩到底入園票、免費露天泡湯、套裝住宿泰雅皇宮或木屋、附贈精緻晚餐及自助早餐。
泰雅雙人甜蜜木屋套房原價5,000元，旅展將下殺至2,280元；泰雅皇宮附湯屋雙人尊爵套房原價5,800元，旅展將下殺至2,980元；皇宮皇家附湯屋及蒸氣室的雙人套房原價8,400元，旅展下殺至4,680元，如遇周六只要加價500元、如果加價1,000元 即可升級4人套房！。
(中時)
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