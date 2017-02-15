facebook全面暫停中國工具類APP廣告

全球最大社交平台Facebook未進中國，但中國已是其最大廣告市場之一。近來屢見不鮮的虛假和欺騙廣告，頻頻挑戰全球最大社交平台facebook平台運作規則，讓facebook祭出最嚴厲懲處，於上周全線封鎖大陸地區工具類應用廣告，這也是facebook和大陸區廣告主的合作史上頭一遭。

21世紀經濟報導指出，過去facebook的管理機制都處於誰家違規投放虛假廣告，就封鎖誰的帳號，但大陸廣告主各種違規情況防不慎防，讓facebook乾脆將所有大陸地區投放的廣告，不論違規與否全數暫停。

近日，一封Facebook發給所有大陸廣告代理商的郵件指出：「剛剛收到內部緊急通知，由於，近期大陸地區工具類app廣告主違規過多，違規主因是廣告欺騙用戶，比如告訴用戶手機內已存滿等，因此，Facebook決定暫停所有大陸區工具類app廣告主的廣告」。

第一財經新聞報導，這次幾乎所有中國工具類應用都榜上有名，包括360、奇思科技、久邦數碼、品極網絡等20多家互聯網科技公司，Facebook表示，禁止廣告的原因是，近期中國區工具類應用廣告主違規較多，尤其是清理類和電池優化類是重點整頓對象。

業內人士分析，陸工具類產品在海外市場反而容易成功的原因，是國內的互聯網已經是紅海一片，而海外互聯網的發展反而相對落後，競爭也沒有國內激烈。此次Facebook封停工具類App事件，反應中國工具類App海外競爭激烈，以致企業打擦邊球透過欺騙性廣告吸引用戶，提高廣告轉化率。

然而，Facebook在全球用戶數突破22億，Facebook曾表示，大陸是其最大廣告市場之一，因為大陸企業希望藉Facebook日均10億活躍用戶拓展海外市場，且Facebook的公共頁面帳號，對大陸許多有海外營銷需求的大型機構來說，是不錯的合作夥伴。

實際上，去年Facebook公佈的總收入約276億美元，其中廣告收入幾乎占全部。2016年四季度財報裡，來自亞太區的廣告收入為13.37億美元，占Facebook該季度廣告收入總比的15.49%，此次暫停中國區工具類應用廣告投放，將在一定程度上影響Facebook未來營收。

(旺報)