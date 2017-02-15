修杰楷帶賈靜雯度假 先讓咘咘「接受」

修杰楷出席活動，心繫妻女。（威秀影城提供、取材臉書）

修杰楷15日擔任HELLO KITTY RED CARPET美式餐廳開幕大來賓。（威秀影城）

修杰楷獲贈HELLO KITTY訂製服 。（威秀影城）

修杰楷剛與懷胎8月的孕妻賈靜雯結束日本4天假期，15日隨即現身林口三井outlet的HELLO KITTY RED CARPET美式餐廳開幕活動。修杰楷說，這是咘咘出生以來首度爸爸媽媽同時不在家，他事前接連好幾天一直在給女兒做「心理建設」，「因為不能騙她，建設好幾天，她好像也能接受。」好笑的是，咘咘這幾天完全沒有哭鬧要找爸媽，反而夫妻倆時不時就想念女兒，要跟她視訊。

修杰楷說，賈靜雯預產期在三月，這趟行程還先請醫生開適航證明，不過，老婆可能是之前運動習慣，一切狀態相當好，沒有水腫、吃得很好，這趟旅行也以定點、輕鬆為主。這次旅行決定得匆促，主要是知道高圓圓、趙又廷夫妻要去日本玩，他們才臨時起意同行。

他說已經開始給咘咘心理建設即將有妹妹，她也常常會抱抱媽媽的肚子，不過妹妹可能被她壓了不舒服，每次都會把姊姊「踢開」。至於大姊姊Angel則非常期待小妹妹的到來，也很疼愛及照顧咘咘，還會灌輸咘咘「即將有一個小妹妹，要一起愛她疼她」，是個很懂事的姊姊。

由於賈靜雯下月就要生產，修杰楷說，最近的工作都是短期的活動，沒有太長時間的戲劇演出，以前考量沒那麼多，還能軋戲或到外縣市，現階段會以陪產為主，時間上的分配都要多思考一下。

他坦言，這次懷妹妹跟第一胎差很多，「畢竟都有經驗了，知道大概流程是什麼，比較沒那麼緊張。」不過妹妹似乎比較好動，老婆常說女兒每天在肚子裡開趴踢，且到了晚上更頻繁，似乎玩得很開心。

修杰楷15日擔任威秀影城旗下的HELLO KITTY RED CARPET美式餐廳開幕大來賓，他表示，女兒咘咘是HELLO KITTY粉絲，一定會帶她來朝聖。而且咘咘1歲不到就認得HELLO KITTY，威秀也送出全宇宙唯一一件HELLO KITTY訂製服，讓修杰楷有點喜出望外，超期待女兒穿上去之後的可愛模樣。

(中時)