20多具志願軍遺骸 南韓3月將歸還中國
韓聯社15日報導，中韓兩國國防部門15日下午在首爾召開會議，商定韓方於3月22日歸還中方20多具志願軍遺骸和遺物。
南韓國防部介紹，雙方將於3月20日聯合舉行入殮儀式，22日舉行遺骸歸還儀式。雙方還商定從人道主義出發，繼續開展遺骸歸還工作。中方向韓方爲挖掘遺骸付出努力致謝，雙方以積極的態度與會，就本次遺骸歸還達成一致。
過去3年中韓都在1、2月之交開會商討志願軍遺骸歸還事宜，並在清明節前完成交接。今年會期較晚，一度引發各種猜疑。中韓兩國儘管因薩德入韓問題關係降溫，但仍堅持遺骸歸還不應與政治問題掛鈎的立場，談妥歸還事宜。
南韓總統朴槿惠2013年6月訪華時首次向中方做出歸還韓戰志願軍遺骸的提議後，南韓從2014年起將散葬在朝鮮半島停戰線以南的志願軍遺骸歸還中國。大陸國家主席習近平曾於首批遺骸即將歸國的2014年3月在中韓領袖會談上，對韓方提供的幫助表示衷心感謝。至今，南韓歸還中國的志願軍遺骸共541具。
(旺報)
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