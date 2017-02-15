唐振剛印尼找「黑黃金」 遭吸血蝙蝠尿尿攻擊

唐振剛生吃蚯蚓。（八大）

唐振剛印尼找「黑黃金」。（八大）

唐振剛印尼找「黑黃金」。（八大）

唐振剛印尼找「黑黃金」。（八大）

唐振剛日前與八大《世界第一等》至印尼潛入地底河流的洞穴，尋找當地俗稱「黑黃金」的蝙蝠大便，不但徒手爬上兩層樓崖壁，過程中更飽受吸血蝙蝠的攻擊。一行人划船進入伸手不見五指的洞內，不料，划行到一半、大批的蝙蝠因為下雨而紛紛飛回洞內，把唐振剛當作外敵、而使出「尿尿」攻勢，讓他遭受「黃雨」之災，甚至還有蝙蝠爬上他的脖子，讓唐振剛繃緊神經，事後笑說蝙蝠果然是「吸血鬼的化身」。

唐振剛徒手攀上洞穴內崖壁時，踩在濕滑岩壁上數度差點滑落，好不容易爬上後，才知道當地的黑黃金是指「蝙蝠的大便」，讓他一陣錯愕。準備下崖壁時，唐振剛又突然發出「啊、啊、啊」的慘叫，原來是手滑、一整袋「黑黃金」全數掉入水中，讓大家虛驚一場。

此外，唐振剛還挑戰生吃蚯蚓，當地人先示範、豪邁抓一把蚯蚓往嘴裡送，唐振剛驚呼笑說對方根本是往死裡逼。他仔細挑了一條蚯蚓，接著伸出舌頭舔了幾下試味道，隨即深吸一大口氣、把蚯蚓給吞進肚子，看得工作人員無不佩服他的膽子，完食後，他開玩笑稱自己精神百倍，還描述形容蚯蚓味道就像「蛤蜊沒吐沙」。

(中時)