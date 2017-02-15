新北國道客運勞檢 受罰原因皆是超時

我要評比

國道遊覽車翻覆意外，讓司機超時工作議題引發關注。新北市勞動檢查處今日公布去年勞檢國道客運業者紀錄，光是裁罰金額就高達210萬，受罰原因皆為使勞工超時工作。勞工局也表示，即日起將加強對遊覽車業者實施工時專案檢查，如司機仍有超時或連續出勤情形，將從重處罰，直至業者改善為止。

勞工局表示，每年皆固定對國道客運業實施2次以上的專案檢查，前年更曾對轄內48家遊覽車客運業者進行駕駛工時查核。

勞工局進一步分析，就以往的裁處紀錄分析，客運業者經常性違規事項為使勞工超時工作及未給勞工例假，其中大有巴士、國光客運及統聯客運，更是每次專案檢查受罰的常客。

(中時)