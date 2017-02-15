陸元琪節目談婚變 陶晶瑩優先挺姊妹
藝人陶晶瑩主持新節目「女人234」，今天首集開錄，好友蔡康永、陸元琪當嘉賓，陸元琪去年與音樂製作人袁惟仁離婚，身為雙方好友的陶晶瑩笑喊支持姊妹優先。
陶晶瑩復出主持，新節目「女人234」下午首集開錄，蔡康永、陸元琪助陣，陶晶瑩自嘲「失業」半年，請到這些重量級來賓，心情戰戰兢兢，讚蔡康永像是行走圖書館，默默做筆記學習蔡康永說話之道。
陸元琪去年12月與袁惟仁（小胖）辦理離婚登記，結束14年婚姻。離婚後，陸元琪難得現身螢光幕前，連蔡康永都忍不住窺探詳情，陶晶瑩身為陸元琪及袁惟仁好友，笑喊「一點也不夾心，我的心在陸元琪這邊」，對袁惟仁則用「鞭策」態度關愛。
陶晶瑩表示，當年因袁惟仁認識陸元琪，剛認識老公李李仁就帶去他們家，心疼陸元琪歷經波折變全能超人，一肩扛起養兒家計；陸元琪說，陶晶瑩初帶李李仁給她鑑定時，就覺得這男人真好，並笑問「妳怎麼教的？」
蔡康永目前重心放在執導電影「吃吃的愛」，久違走進攝影棚，直呼陌生又懷念，被陶晶瑩喚起主持熱情，他表示，如有機會，很願意回台開新節目。1060215
(中央社)
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