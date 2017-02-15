國會交流 台灣立委拜會美國會議員
由立法院朝野立委組成的國會議員交流團，當地時間14日拜會美國參眾兩院議員及亞太小組主席。雙方期待台美在經貿、安全等方面也能有更多合作。
據成員之一的國民黨立委江啟臣表示，國會外交的第一天一早從拜會眾議院外交委員會主席Ed Royce開始，接著會晤亞太小組主席 Ted Yoho，中午與國會台灣連線議員餐敘，緊接著下午拜會參議院議員Steve Daines、Ben Cardin、Bill Cassidy 等人。
江啟臣說，國會議員交流的好處就是無所不談，敏感性議題也不需避諱，包括川普新政權下的美國、未來的美國一中政策、退出TPP後的美國貿易策略與美台雙邊貿易關係、美中未來可能的新關係、對台軍售與國防自主、南海問題，甚至美俄關係等都談及，雖然緊湊但很有收穫。
他表示，重點在不論參眾兩院，民主黨或共和黨議員都認為即使川普新政府有許多改變，但期待台美在經貿、安全等方面也能有更多合作，沒有TPP下的台美經貿關係必須經由「雙邊」途徑設法處理，美中關係回到既有美國的「一中政策」基礎開始，美國如何繼續支持台灣參與國際組織恐怕也難脫未來美中關係的影響。
(旺報)
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