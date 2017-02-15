中市警局長陳嘉昌美聲開唱 治安宣導效果一流

台中市警察局長陳嘉昌閒暇愛以聲樂、歌劇演唱抒壓，渾厚優美嗓音獨樹一格，他今天參加一場開幕活動現場熱情邀唱，堅持要先來個防詐騙宣導，緊接著連唱3曲，歌聲時而深情沈穩、時而高亢，現場掌聲不斷，宣導效果一流。

陳嘉昌肩擔中部警務治安重責，工作之餘喜歡聲樂演唱，去年底在清水分局高美派出所改建動土典禮，因流程臨時出現空檔，陳嘉昌即席以一曲義大利民謠化解尷尬，也贏得滿堂喝采；今年元旦在台中市府升旗典禮中，更以市警局長的身分領唱國歌，美聲令與會人士驚艷，也打破中市有史以來的新紀錄。

「沒有犯罪宣導，不能開唱」陳嘉昌今天在開幕儀式回應與會人士熱情邀唱，他堅持一定要先來個防詐宣導，並以中市日前查獲詐騙案例，幽默風趣地提醒民眾要小心防詐，不要把辛苦賺來的血汗錢，平白奉送歹徒。

隨後，他即席清唱歌劇情歌等3曲，嗓音有時深情沈穩、時而高亢激昂，渾厚的高音更獲得現場如雷掌聲，在優美的歌聲加持下，這場治安宣導令人留下深刻的印象。

(中時)