黃鐙輝鐵齒挑戰惡臭極限 購百雙襪分贈街友

黃鐙輝大秀除臭襪。（Footer）

黃鐙輝近日應廠商邀約挑戰「除臭襪」，聽到保證穿兩個月都不臭的襪子，一向鐵齒的他直言嗆：「怎可能有穿不臭的襪子，如果真的不臭，我認購百雙分贈街友！」於是他開始一週的挑戰，每天幾乎襪不離腳，首當其衝的是搭檔主持的曾子余每天都被請求聞香。

他經過一週的挑戰，連出《食尚玩家》外景甚至騎單車環島，從不換襪的一襪到底，就是不信邪，有時還故意穿著襪子去踩髒的地方，運動腳底出汗濕透襪，極盡可能讓它臭到家。黃鐙輝說「其實我有點潔癖啦，此次挑戰襪子穿一週，讓我快抓狂，為了鐵齒，我三不五時的會去聞襪檢測，好友們都笑說我很變態。」

此外，黃鐙輝也將履行承諾，購買百雙除臭襪，分贈給萬華龍山寺附近的街友。他說街友們可能不方便梳洗，近來天氣不穩定，有雙襪子溫暖腳底不受凍，又不用煩惱襪子穿久會有臭味，更可以改善空氣品質。

(中時)