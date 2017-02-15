太肉麻！趙又廷滾床楊冪 這句話打死說不出口

趙又廷與楊冪親密戲眾多。(取自微博)

趙又廷接受陸媒專訪，自認與夜華共同點就是專情。(取自搜狐娛樂)

古裝劇《三生三世十里桃花》在大陸掀起追劇熱潮，趙又廷也因在劇中飾演男主角「夜華」的專情形象，人氣狂飆，讓粉絲不由得羨慕高圓圓能嫁給趙又廷。趙又廷日前接受陸媒專訪，也自認與夜華共通點就是專情，還透露與楊冪一場純戲中，因為台詞肉麻說不出口，讓他乾脆把那句台詞刪了。

趙又廷在戲中與楊冪情牽三世，有著大量親密戲，被問起會和妻子高圓圓報被嗎？他大方回應，表示會看情況，如果聊到就會報備一下，如果沒聊到也不會覺得怎麼樣，透露高圓圓也不會在意，因為她也知道拍戲原本就會有這種戲碼，不代表怎麼樣。

趙又廷更透露除了高圓圓外，其他合作女星包括楊冪、Angelababy都像男的，稱與楊冪都很宅，在片場常常聊打遊戲、漫畫等話題，也因此培養出好默契，自信與楊冪的CP感十足。

趙又廷也坦言在眾多親密戲中，唯獨一句肉麻台詞他真的說不出口，那就是男女主角第一次滾床的時候，夜華向素素說：「妳不要怕，會有一點疼。」趙又廷笑稱這句話彷彿讓他瞬間遭受100點暴擊，真的演不下去，最後自己就把這句話刪掉了。

(中時電子報)