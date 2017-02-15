國人要求高又嫌價格貴 旅行社業者無奈道心酸

蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車在國道翻覆，造成33人死亡。(資料照,黃世麒攝)

蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車在國道翻覆，造成33人死亡。其中不幸罹難的司機康育勳家屬更質疑旅行社讓司機過勞，引發議論。有名旅行社從業人員在PTT表示，即使想讓國旅品質作起來，仍會遇到瘋狂比價、要求好的音響要唱歌的，甚至還要求把遊覽車當計程車載到家的客人，讓他不禁感嘆「在這樣的常態下要改革台灣旅遊業...真的不容易」。

一名自稱是台南的旅行社從業人員在PTT發文指出，國內旅遊利潤低已不是新聞，「特別是一天的旅遊，更是低到嚇死人」。他表示一開始曾嘗試作一些優質行程，用很新的遊覽車，選很有歷史意義的景點，不進名產店，但這樣的情況會讓費用增加約200元，就被嫌價格太高。此外，當領隊導遊要解說時還會被轟下台，「客人說他們要唱歌，不要聽講解。」

他也提到司機過勞問題，他表示台灣過度追求新車，很多團體要求5年內新車，要求歐洲車。「過度的迷信新車，導致新車司機或車公司一買車，就背負沉重的車貸壓力，只好一直接case出去跑，因為不跑，就等於是賠錢。」而舊車為了跟新車競爭，就壓低價格搶市場，不然就去接陸客，反正陸客不看車齡。

他感嘆表示自己在帶國旅團時，做的服務比空姐還細；講解的歷史地理典故甚至比一些高中甚至大學的課還深入；用的司機熟路，甚至還會幫客人選擇最好的時間到達景區。然而遇到的仍是瘋狂比價、自己拖時間、要求好音響要唱歌，甚至要求把遊覽車當計程車載到家的客人。他表示，這樣還要求車體不要改裝，司機不要過勞駕駛，然後給所有的工作人員合理的薪資跟待遇，真的不是容易的事。

他最後表示，這樣的客人幾乎是常態，讓他無奈表示「在這樣的常態下要改革台灣旅遊業...真的不容易」。

(中時電子報)