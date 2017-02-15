川普競選團隊爆接觸俄情報局 克宮反駁

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俄羅斯當局今天表示，美國媒體有關川普總統競選團隊成員曾與俄國情報官員接觸的報導，毫無事實根據。

路透社報導，「紐約時報」（New York Times）昨天引述4名現任和前任美國官員的話報導，通聯記錄及監聽記錄顯示，若干川普助選人員及友人在美國大選的前1年，曾屢次與俄羅斯高層情報官員接觸。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在電話會議中告訴記者：「別相信匿名消息。」他指出，紐時的消息來源並未具名。

他說：「這是篇毫無事實根據的新聞報導。」（譯者：中央社廖禹揚）1060215

(中央社)