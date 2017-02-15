慶祝桃捷個人自由試乘 桃機各廠商祭優惠
桃園機場捷運16日起全面開放放個人試乘活動，桃園機場航廈廠商慶祝捷運通車，推出「搭捷運、樂遊機場」活動，指定商品或餐飲提供9折以上的優惠，或是滿額贈送精美禮品，時間從16日起至3月底，與旅客一同慶祝桃園機場捷運通車。
為了慶祝期待20年的桃園機場捷運正式通車，這項桃機廠商優惠大放送活動，共有新東陽、統一、誠盟、都城、宅配通等在桃園機場第一、二航廈營運的廠商參加，優惠餐飲項目也高達數十項，還有購買伴手禮指定商品特價優惠。另外昇恆昌、采盟免稅店也分別有消費滿額抽百萬轎車、名牌手錶等促銷活動，成為桃園機場廠商近年推出最大規模優惠。
廠商優惠項目眾多，像是新東陽在第1航廈地下室美食街最受歡迎美食之一的大腸包小腸，原價60元降為55元，還有第1航廈出境3樓臻好食餐廳經典客家雙併套餐原價380元特價350元。統一超商第2航廈地下室美食街，指定餐飲9折，7-11超商購物滿188元送Open將紀念筆。都城在第2航廈4樓餐飲區的漢堡王，推出小雞塊10塊59元優惠，勝博殿等其他餐飲88折至95折優惠。誠盟在第2航廈2樓通廊的伴手禮大街，推出太陽品2盒88折優惠，也有商品買6送1。
(中時)
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