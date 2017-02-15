去產能再出招 傳陸煤礦業每年將減少54個工作日

中國去產能大刀再次揮向煤礦業。傳出中國發改委考慮在3月中旬供暖季結束後，每年減少煤礦業54個工作日，以防再度出現產能過剩。發改委稱，今年煤礦目標減產2,473萬噸。

新浪財經表示，去年11月因應冬季供暖需求，中國煤礦生產日暫時升至每年330日。現在發改委打算將煤礦生產日恢復至以往的276日，目前暫定實施6個月後再做進一步評估。不過，仍有部分地區將不受此限，仍可以依每年330個生產日開採。

路透稱，為了進一步防治霧霾，中國當局針對相關產業積極進行整治工作。去年鋼鐵和煤炭去產能目標分別為4,500萬噸和2.5億噸，皆有超額達成目標，陸媒分析，當局的去產能力道將決定今年鋼鐵和煤炭的價格走勢。

中國證券網報導，下週二（21日）中國煤炭工業協會將與大型煤氣召開座談會，進一步討論穩定煤價的政策措施。

(工商)