堺雅人自稱戰國上班族 一耍長槍就上火

堺雅人（左二）詮釋戰國最強武將，劇中拿長槍英勇殺敵。（緯來日本台）

堺雅人（右）。（緯來日本台）

自從演出《半澤直樹》後，日本男星堺雅人彷彿成為上班族最佳代言人。近日他換上古裝，在日劇《森田藥粧劇場 真田丸》中詮釋戰國時代最強武將真田幸村（本名真田信繁），在強敵環伺下以寡擊眾、扭轉劣勢，成為戰國傳奇人物。他卻笑稱：「我覺得這個角色跟現代上班族差不多啊！」

劇中他從故鄉遠赴大阪，侍奉戰國三雄之一的豐臣秀吉，其實就有如離鄉背井、來到大都市打拼的上班族，讓他笑說自己有種穿西裝處理公事的錯覺。而他也在劇中善用武器十文字長槍，拍戲空檔花時間瘋狂練習，坦言：「十文字長槍真的非常有份量，拿著它演戲時，還是經常重到讓我滿肚子火。」

(中時)