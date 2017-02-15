H5N6延燒 玉里鎮長龔文俊率一級主管廟裡祈福

祈求疫情能夠平復。(楊漢聲攝)

花蓮縣玉里鎮長龔文俊15日上午率領所內一級主管至鎮上信仰中心協天宮上香祈福，盼讓H5N6疫情早日平復，另外他也談及，養殖戶或許應該借鏡歐美各國的養殖方式，採取水濂式室內養殖，徹底杜絕野鳥傳染禽流感的危機。

禽流感疫情延燒，全台各地多處出現確診案例，花蓮縣玉里鎮三民養殖區前天也發現一養殖場鴨隻遭受感染，防疫所等相關單位立即隔離進行撲殺，目前已禁止人車通行，徹底進行管制。

(中時)