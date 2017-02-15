台商春節聯誼 張志軍釋利多並提3主張
中國大陸國台辦主任張志軍今天對台商釋放利多說，中國大陸對台商提出設立台商民間銀行、參與一帶一路建設、開放電子商務業務經營等建議，將「積極研究，適時推出」。
張志軍並提出3項主張，分別是「面對變局，我們將講原則、重承諾」、「面對挑戰，我們將想辦法、添助力」、「面對未來，我們有信心創佳績」。
中國大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）今天舉行春節聯誼活動，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍是在出席晚宴致辭時，作上述表示。
其中，張志軍在提到「面對變局，我們將講原則、重承諾」時說，「講原則」指的是堅持體現「一個中國」的「九二共識」這一政治基礎，堅決反對任何形式的分裂國土行為，推動兩岸關係和平發展。
至於「重承諾」，張志軍說，部分台商擔心2016年5月20日後，台商在中國大陸的權益是否會受到影響。但中國大陸仍將一如既往，為台商「辦實事，辦好事」；只要有利於兩岸關係和平發展，更會「實事辦實，好事辦好」。
張志軍在提到「面對挑戰，我們將想辦法、添助力」時說，2016年台商整體經營是好的，但有些台商卻面臨挑戰。中國大陸從中央到地方，都設法在政策允許範圍內提供協助。「這些事，我們會繼續做，而且做到實處」。
他說，對台商提出設立台商民間銀行、參與一帶一路建設、開放電商業務經營等建議，中國大陸將「積極研究，適時推出」。而這些領域，加上對台灣民眾、特別是對台灣年輕人就業、創業、生活等便利條件，「新的一年，你們一定會看到新的氣象，新的變化」。
在提到「面對未來，我們有信心創佳績」時，張志軍說，中國大陸的信心，在於經濟健康發展、堅持「一個中國」反對台獨的決心和能力、兩岸特別是台灣民眾對維護及推動兩岸關係和平發展的意願，以及台商、台企擁有應對各種挑戰的更強能力。1060215
(中央社)
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