日首次針對女高中生接客行為 擬訂管制條例

日本警視廳向東京都議會提出取締「JK Business」(女高中生商務)的《特定異性接客營業規制條例》，即禁止未滿18歲的女高中生提供按摩、陪睡、陪散步等服務，若被發現有違法營業，東京都公安委員會可以勒令歇業。

東京都內至去年底為止共有190家JK商務店，警視廳自2012年起，便以違反勞動基準法等嫌疑，檢舉了32家店的55名從業人員，也針對在店內服務的90名15至19歲少女進行輔導。

現在一些JK商務店除了提供類似女僕咖啡廳的服務之外，還有許多變相且近乎色情的服務，例如，讓少女穿著女高中生制服陪睡、陪逛街、陪聊天，穿著泳裝供客人拍照等。有的為躲避取締，不再強調「JK」，而改用「girls Bar」等名稱，但營業內容則換湯不換藥。

警視廳有鑑於JK商務店已成為少女買春、賣春的溫床，未成年少年受害的危險性日高，故研討加強管制的對策。條例中規定，經營JK商務店必須事先報備，禁止18歲以下的未成年少男、少女在店內工作，禁止提供異性客人親密的服務，也禁止18歲以下的未成年者入店，還必須隨時接受警方臨檢，若有違法情事即勒令歇業。

這是日本全國首次針對「JK Business」擬訂條例。警視廳22日將向東京都議會提出此條例案，通過的話，最快可望自7月1日起施行。

(中時)