地方農會選舉激烈 檢察長召開查賄制暴會議
地方農會選舉逼近，草屯農會選情激烈，檢警為防範相關選舉暴力、賄選等事宜，今（15）日下午南投地檢署檢察長楊秀蘭率主任檢察官王銘裕等人，特別前往草屯警分局召開查賄制暴會議，縣警局長魏慶賢及刑警大隊廖大隊長、草屯分局婁分局長及各級幹部都與檢方進行雙向溝通，並交換意見，表達宣導查賄制暴的決心。
楊檢察長表示，此次農會選情緊繃，綁樁、買票、賄聲賄影；草屯地區並傳出有候選人遭跟蹤拍照情事，媒體報導兩派人馬暗地較勁競爭激烈；檢察長希望員警多聽多走動，加強賄選情資蒐報，如有聽聞可疑線索應即往上查報，並逐一過濾情資，期有效查賄、制暴，打擊不法，淨化選舉風氣。
警方指出，將會以「依法行政、安全平順」為原則，加強各項勤務規劃，並嚴密執行犯罪偵防；先前警方已對兩派系候選人住所逐一訪查約制，對造勢活動場所、投開票所的安全維護，也事先進行分析規劃，以確保選舉順利進行。會後檢察長、警察局長一行也走訪草屯鎮農會，拜訪理事長、總幹事關切選情，並進行事先約制。
「檢警查賄中心」上周已在南投地檢署成立，並全力展開查察賄選及選舉相關的各項治安事件處置，如有假借選舉進行聚眾滋事，或有暴力破壞行為，檢警都全程蒐證，立即嚴正執法，適時展現公權力，以遏制不法或暴力事件發生。
(中時)
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