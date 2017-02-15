講原則重承諾 張志軍送台商三句話

大陸國台辦主任張志軍15日在台企聯新春聯誼晚宴上，送給台商三句話。(陳君碩攝)

大陸全國台企聯總會長王屏生(左)15日致贈國台辦主任張志軍(右)「惠我良多」 牌匾。(陳君碩攝)

國台辦主任張志軍15日表示，面對兩岸新局，大陸將「講原則重承諾」，「想辦法添助力」、「有信心創佳績」，將繼續堅守一中原則的九二共識，有信心也有實力能力，堅決遏制任何分裂國家的行徑，同時也承諾對台商保障的承諾不變。對於蔡總統曾說兩岸下半年有突破機會，張志軍強調，關鍵還是政治基礎問題，政治基礎解決好，雙方才有條件。

大陸全國台企聯15日舉行新春聯誼，國台辦主任張志軍及海協會長陳德銘皆出席晚宴，張志軍發表了近20分鐘的致詞，他感謝台企聯堅決維護體現一中原則的九二共識，也努力促進兩岸經濟社會融合發展，為台灣年輕人赴陸發展提供機會。

張志軍在會前受訪時，對於蔡總統日前曾提出兩岸下半年有機會突破，他表示，關鍵是政治基礎問題，政治基礎解決好雙方才有條件；對於今年台灣參與WHA的可能，他表示，大陸對台灣參與國際空間的原則和做法是一貫的。

張志軍在致詞時表示，去年台海情勢出現變化，對兩岸關係的和平發展帶來重大衝擊和影響，但他強調，大陸自身仍保持穩定健康的發展勢頭，經濟增長仍達到預期目標，新的一年既面臨挑戰，也面臨許多機遇，希望台商朋友堅定信心、發揮優勢，抓住機遇、開拓進取，通過大家共同努力，在新的一年取得新成績。

張志軍送過台商三句話，一是「面對變局，講原則重承諾」，他表示這個「原則」就是體現一中原則的九二共識這個共同政治基礎，堅決反對任何分裂國家的活動，努力維護兩岸關係和平發展勢頭，繼續推進兩岸各領域交流活動；重承諾則是將一如既往為台商做好事，希望台商朋友放心。

第二句話是「面對挑戰，想辦法添助力」，對於台商面對的各種挑戰，張志軍表示，會盡最大可能，在政策範圍內給予協助，他還承諾，會適時推出特別是針對年輕人，到大陸就業創業實習生活的便利條件，「在新的一年，你們一定能看到新的變化」。

第三句話是「面對未來，有信心創佳績」，張志軍表示，信心一部分來自於大陸做為世界第二大經濟體，也來自大陸堅持一中原則、堅持反對遏制台獨的堅定意志和充分的能力是足夠，他表示，「有我們大陸十三億七千萬人的堅決反對遏制台獨的共同堅定意志和我們的實力、能力，我們有信心，能夠堅決遏制住任何分裂國家這樣的情境，努力維護台海和平」。

(旺報)