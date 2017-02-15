機場捷運16日開放自由試乘 每天限量約2萬人

機場捷運16日開放民眾自由試乘，每天限量約2萬人。(賴佑維攝)

桃園機場捷運團體試營運15日結束，16日開放個人自由試乘，民眾上午7時40分、9時40分、11時40分，以及下午1時40分等4個時段，可在沿線21個車站現場排隊領取試乘號碼牌，可免費進出各站搭乘，每日限量約2萬人可搭。

桃園機場公司提醒民眾，須在航班起飛前3小時至A1台北車站，辨理預辦登機和行李託運服務，此外初期規畫只受理搭乘中華航空、華信航空、長榮航空、立榮航空4家國籍航空公司班機的旅客，辦理報到及托運行李手續。

(中時)