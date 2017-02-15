中國越南人移民法國 學歷多比法國人高

部分法國人對外來移民還有衣衫襤褸、風塵僕僕的印象，實際上卻非如此。一項人口調查顯示，從中國、羅馬尼亞、越南等國移居法國的移民，整體來說比法國人擁有更高的學歷。

世界報（Le Monde）引用法國國家人口研究所（INED）研究員易舒（Mathieu Ichou）刊登在「人口與社會」（Population et Societes）刊物的調查表示，37%生於羅馬尼亞、移居法國的移民擁有高等教育學歷，43%的中國移民、35%的越南移民和32%的波蘭移民也都有大學以上學歷。

法國人擁有高等教育文憑的比例是27%。若不計教育品質，單以文憑看，上述這些國家移民的受教育程度比法國人高。

與這些歐洲、亞洲國家的移民相較，生於非洲的移民擁有的學歷相對低，例如原籍突尼西亞的移民，只有21%至少擁有相當於完成大學3年級學業的文憑。

易舒說，來到法國的非洲移民通常是原籍國的中產或富裕階級，要離開非洲，需要一定程度的經濟、社會能力和知識。

報導提及，人口學者古瓊（Anne Goujon）自2015年調查進入奧地利的敘利亞難民，發現約27%的敘利亞難民擁有高等教育學歷，而留在敘利亞本土的人，只有約10%擁有高等學歷；阿富汗難民也有類似趨勢。

另外，易舒的研究發現，雖然也有一小群移民幾乎沒有受過教育，但人數越來越少，也許與近年跋涉路程越來越困難有關。1060215

(中央社)