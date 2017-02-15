泰國春季旅展台灣館吸睛 寶島行程熱賣

泰國春季國際旅遊展今天在曼谷詩麗吉展覽中心開幕，台灣館推出美甲彩繪和特技表演，以及鳳梨酥和最新的台灣旅遊行程；旅行業者的產品中，台灣行程熱賣。

率團前來參加春季旅展的觀光局專門委員袁愷之表示，去年開放泰國民眾來台觀光免簽後，泰國旅客來台成長57%，全年達到19萬5640人次，以觀光為目的的旅客占半數以上。今年持續加強和泰國旅行社及航空公司的合作外，並對媒體進行宣導，除傳統媒體外，鎖定自由行的旅客以網路社群媒體行銷。

目前正在籌設中的觀光局曼谷辦事處，希望將台灣的美食、樂活、美景、購物和溫泉等豐富觀光資源介紹給泰國朋友，希望泰國旅客多到台灣感受美景美食。

一名曾經受過正體中文教育的泰國徐姓民眾在14年前曾經來過台灣一次，感覺非常好，他覺得台灣人情味重、地方乾淨，有美食和美麗的景觀，他並計畫在5月時，以1個月的時間來台灣環島旅行，好好體驗台灣，他還用泰語介紹台灣是個好玩的地方。

泰國春季國際旅遊展今天起5天在曼谷詩麗吉展覽中心舉行，有來自亞洲地區主要國家設館展出，其中以日本館規模最大，台灣館位於入口處最明顯。中華航空公司泰國分公司設置VR虛擬實境的客機A350駕駛艙體驗開飛機的感覺，長榮航空則是提供多元航點旅遊諮詢。

在旅行社攤位區，各家泰國業者紛紛推出促銷行程，其中以日本行程最受歡迎，台灣行程產品詢問度高，從3天2夜至5天4夜的行程都賣得很好。有業者認為，機位供應稍嫌不足，航空業者表示，低價機位原本有限，旅行社需求確實比較大。也有不少泰國媒體也前來台灣館詢問台灣春夏秋冬四季的景觀和適合行程。1060215

(中央社)