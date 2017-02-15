疑財務問題想不開 北市夫妻燒炭身亡

我要評比

台北市大湖街一處民宅，晚間7時許發生一起燒炭自殺案件，33歲張姓男子返家後，赫然發現57歲的父母親在家中燒炭自殺，救護人員到場發現2人已明顯死亡，目前已交由警方處理。

警方初步調查，張姓夫妻可能是因財務問題才會想不開輕生，將報請檢方相驗釐清2人尋短原因。

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(中時)