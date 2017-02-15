創紀錄！印度火箭載104顆衛星發射成功

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據印度媒體報導，當地時間15日，搭載104顆衛星的印度極軌衛星運載火箭（PLSV）發射升空，並成功將所有104顆衛星送入軌道。

中國新聞網報導，此前，俄羅斯曾於2014年創造「一箭37星」的紀錄，此次印度發射的火箭成功入軌創下新紀錄。

(旺報)