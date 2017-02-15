里長免費為孩子課輔 還有2外生協助

桃園市大溪區仁義里長黃禎義務為孩子們課輔，還邀請兩位外國大學生來台授課。(賴佑維攝)

桃園市大溪區仁義里長黃禎希望藉由教育改善學童生活，請僑愛國小挑選12名有需要的學生，每天放學到里辦公室「課輔」，黃禎還和國際經濟商管學生會合作，邀請馬來西亞、印尼大學生，提供孩子們全英語教學環境。

黃禎表示，之前在寒暑假開設短期課輔班，免費提供有需要的孩子們課輔，但希望規模拓大，今年開始每周一到周五，學生放學後就可以到里辦公室接受課輔。他說，為了讓資源能給需要的學生，請僑愛國小挑選，以中年級學生為主，共有12名學生參加。

(中時)