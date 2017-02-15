南投高商3名女教師，前進水里商工開畫展

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國立南投高商3名女教師，到水里商工舉辦繪畫聯展。（水里商工提供）

國立水里商工「紅樓雅集」藝文中心，邀請國立南投高商曾淑娟、莊鵑萍、劉子卉3位女教師舉辦《情投藝合》油畫聯展；水里商工校長劉丙燈、南投高商校長何景標也到現場祝賀，分享3位教師展出創作的喜悅。

3位女教師分別任教國文、英文及商業類科，且都師事於知名藝術家林進達老師，在油畫創作的道路上，互相砥礪與交流；她們集結40幅油畫作品，將在水里商工「紅樓雅集」藝文中心展至3月31日止，每日上午8時到下午5時，例假日休館，歡迎各界蒞臨欣賞。

曾淑娟愛好大自然，此次展出，以「鳥語花香」為主題，希望藉此為大家解憂、紓壓。

莊鵑萍嘗試將觸動心靈的某個時刻，透過畫筆彩繪呈現；並以留白及單純色調，展現東方風韻。

劉子卉呈現充滿活力的小鎮，及靜物創作，用介於抽象與具象間的筆法，發掘平淡生活中，不平凡的觀點。

(中時)