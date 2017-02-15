有愛任性！東海想見銀赫了...奔營區合體甜炸

東海透露因為想見銀赫，便跑去營區找對方。（圖／取材自E.L.F-Japan）

始源分享SJ大隊上回聚餐合照，讓粉絲相當感動。（圖／取材自始源IG）

南韓天團SUPER JUNIOR今年7月將迎來主領舞成員銀赫、東海退伍，大隊日前才一起聚餐，令外界猜測是否討論回歸計畫，讓粉絲相當期待，而今（15日）銀赫、東海再公布合照，見「赫海CP」合體，粉絲更是欣喜不已。

「E.L.F-Japan」今公開赫海2人合照，東海透過官網向粉絲打招呼，提醒大家最近天氣很冷，要小心別感冒，並喊話「我和銀赫很快就會回到大家的身邊了」，要粉絲再稍等一下，字句間藏不住滿滿的思念之情。而提到此照，更是令眾粉激動，原來全是因為東海想銀赫了，便跑去對方營區合體，一句「因為想見銀赫，就去找他見面了」，惹得大批赫海飯尖叫連連，猜想兩人可能是在昨天見面，大呼這是遲來的情人節狗糧，兩人有愛的互動，在粉絲間造成一片暴動。

另外，將於8月退伍的始源，今也在IG貼出上回SJ聚餐的照片，發文寫下：「needless to say（不用說）」，久違看到這麼多成員聚一起的畫面，讓粉絲十分感動，更加期待全員合體的日子到來。

(中時電子報)