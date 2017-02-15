響應新南向 台商在印度投資逾60億
由台灣與印度國會議員友好協會會長、民進黨立委管碧玲率領的訪問團，今天赴古茶拉底省訪問，團員南六企業董事長黃清山並將確認在當地設廠投資細節，預計明年下半年量產。
身為亞洲第二大不織布企業及身兼亞洲不織布協會會長，黃清山告訴中央社記者，在客戶的要求下，南六也決定到印度布局，初步選定印度總理莫迪的故鄉古茶拉底省設廠投資，投資金額達2000萬美元（約新台幣62億元）。
黃清山表示，在動工興建廠房後，預計在明年下半年完成廠房與生產線建置，展開初期量產，並希望量產一年後，營業額能達到10億盧比（約新台幣近5億元），並在5、6年內上看60億盧比（約新台幣30億元）。
他認為，由於印度市場龐大，加上不織布的用途很多，可製造口罩、醫療手術隔離衣、面膜、濕紙巾、餐巾、抹布等諸多民生與醫療用品。另外，既有的客戶也很看好南六企業在印度的發展。
管碧玲指出，這次邀請黃清山加入訪問團，除了實際了解台商在印度投資可能會遇到的問題與操作流程，也想測試經濟部在印度的台灣窗口，是否能真正協助台商在印度布局。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。