響應新南向 台商在印度投資逾60億

由台灣與印度國會議員友好協會會長、民進黨立委管碧玲率領的訪問團，今天赴古茶拉底省訪問，團員南六企業董事長黃清山並將確認在當地設廠投資細節，預計明年下半年量產。

身為亞洲第二大不織布企業及身兼亞洲不織布協會會長，黃清山告訴中央社記者，在客戶的要求下，南六也決定到印度布局，初步選定印度總理莫迪的故鄉古茶拉底省設廠投資，投資金額達2000萬美元（約新台幣62億元）。

黃清山表示，在動工興建廠房後，預計在明年下半年完成廠房與生產線建置，展開初期量產，並希望量產一年後，營業額能達到10億盧比（約新台幣近5億元），並在5、6年內上看60億盧比（約新台幣30億元）。

他認為，由於印度市場龐大，加上不織布的用途很多，可製造口罩、醫療手術隔離衣、面膜、濕紙巾、餐巾、抹布等諸多民生與醫療用品。另外，既有的客戶也很看好南六企業在印度的發展。

管碧玲指出，這次邀請黃清山加入訪問團，除了實際了解台商在印度投資可能會遇到的問題與操作流程，也想測試經濟部在印度的台灣窗口，是否能真正協助台商在印度布局。1060215

(中央社)