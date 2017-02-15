美擬派艦赴南海 北京敦促勿挑戰主權

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針對美軍計劃派航空母艦戰鬥群駛近陸控南海人造島，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，陸方希望域外國家維護趨於穩定的南海局勢，敦促美方不要採取挑戰中國大陸主權和安全的行為。

美國「海軍時報」（Navy Times）引述國防官員說法報導，美軍太平洋司令部計劃派遣航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）戰鬥群的戰艦，駛入陸控南沙與西沙人造島礁的12浬範圍。

根據中國大陸外交部官網，耿爽下午在例行記者會回應提問時重申，中國大陸對南海諸島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」。

耿爽說，中國大陸尊重並維護各國依國際法在南海享有的航行和飛越自由，但堅決反對任何國家以航行和飛越自由為名，損害中國大陸主權和安全。

他表示，中國大陸希望域外國家共同維護趨於穩定並向積極方向發展的南海局勢，「我們也敦促美方不採取任何挑戰中國主權和安全的行為，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力」。

據報導，平日駐紮在美國西岸聖地牙哥軍港的卡爾文森號目前在太平洋海域，正駛往南海。這項再次挑戰中國大陸對南海主權聲索的計畫正逐級上呈，有待美國總統川普做最後定奪。1060215

(中央社)