美擬派艦赴南海 北京敦促勿挑戰主權
針對美軍計劃派航空母艦戰鬥群駛近陸控南海人造島，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，陸方希望域外國家維護趨於穩定的南海局勢，敦促美方不要採取挑戰中國大陸主權和安全的行為。
美國「海軍時報」（Navy Times）引述國防官員說法報導，美軍太平洋司令部計劃派遣航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）戰鬥群的戰艦，駛入陸控南沙與西沙人造島礁的12浬範圍。
根據中國大陸外交部官網，耿爽下午在例行記者會回應提問時重申，中國大陸對南海諸島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」。
耿爽說，中國大陸尊重並維護各國依國際法在南海享有的航行和飛越自由，但堅決反對任何國家以航行和飛越自由為名，損害中國大陸主權和安全。
他表示，中國大陸希望域外國家共同維護趨於穩定並向積極方向發展的南海局勢，「我們也敦促美方不採取任何挑戰中國主權和安全的行為，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力」。
據報導，平日駐紮在美國西岸聖地牙哥軍港的卡爾文森號目前在太平洋海域，正駛往南海。這項再次挑戰中國大陸對南海主權聲索的計畫正逐級上呈，有待美國總統川普做最後定奪。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。