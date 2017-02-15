張志軍：政治基礎是兩岸政策的關鍵

針對總統蔡英文日前表示，下半年可望宣示新的兩岸政策，中國大陸國台辦主任張志軍今天說，關鍵是「政治基礎」的問題，「政治基礎解決好了」，才有雙方能夠接觸的條件。

中國大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）今天舉行春節聯誼活動，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍是在出席晚宴期間接受媒體採訪時，作上述表示。

張志軍說，兩岸政策的關鍵是「政治基礎」的問題，「政治基礎解決好了」，才有雙方能夠接觸的條件。「沒有這樣的政治基礎，雙方政治層面的交往沒辦法進行」。

另外，針對台灣今年能否參加世界衛生大會（WHA）年會，張志軍重彈舊調說，中國大陸在台灣參與國際活動方面，「原則是一貫的，作法也是一貫的」。1060215

(中央社)