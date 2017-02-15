歐盟加拿大自貿協定 歐洲議會批准通過

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歐洲議會今天投票通過歐洲聯盟與加拿大簽署具爭議的自由貿易協定，無視積極分子的抗議，及美國川普啟發的保護主義呼聲。

根據法新社，歐洲議會議員在法國史特拉斯堡，以408票支持、254票反對、33票棄權的投票結果，通過歐盟與加拿大的全面經濟貿易協定（CETA）。

歐洲議會批准通過，讓這項協定最快可自下月開始暫定實施。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）預計稍晚在歐洲議會發表演說。

歐盟和加拿大歷經7年艱困談判，在最後階段克服比利時一個小地區，阻撓比利時全國政府批准這項協定的障礙，終於去年10月正式簽署自貿協定。

歐盟領袖爭取議會象徵性支持，全球貿易體系目前岌岌可危，加上川普威脅企圖終結大型國際貿易協定。

反對人士先前匯集350萬人連署，將請願書送交議會，批評這項協定對健康、民主和法治造成危害。（譯者：中央社羅苑韶）1060215

(中央社)