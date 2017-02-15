內湖夫婦疑燒炭亡 警封鎖現場採證

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台北市消防局今天晚間獲報，內湖區大湖街一處住家發生一起疑似燒炭自殺案，警消到場後發現2名年約60歲的男女已明顯死亡，目前由警方調查釐清當中。

消防局晚間7時6分獲報，內湖區大湖街一處住家傳出燒炭自殺案件。消防人員指出，接獲死者兒子報案後到場，這對夫婦已經明顯死亡，目前已交由警方採證當中。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060215

(中央社)