朱鎮模認愛張儷 又一對中韓情侶
中國媒體今天揭露韓星朱鎮模與中國演員張儷同遊日本札幌的照片和影片後，朱鎮模所屬經紀公司發表聲明證實戀情，指朱鎮模與張儷兩人透過在中國合作的電視劇相識進而相戀。
這是繼南韓演員宋承憲與中國大陸女星劉亦菲後，另一對中韓演藝圈戀情，朱鎮模本人也透過微博公開了與張儷合影，稱自己會好好照顧張儷。
南韓「聯合新聞通訊社」報導，新浪娛樂今天公布了朱鎮模和張儷在2月時兩人同遊日本的照片與影片。
張儷也曾在微博上傳在札幌拍的雪景照片，並在貼文末尾附上情侶表情。
事實上，朱鎮模與張儷熱戀的消息一直不斷，去年7月兩人在合拍電視劇「親愛的，對不起」時，就有媒體報導指兩人疑似在交往，但當事人朱鎮模否認，稱雙方只是親密的同事關係。
朱鎮模以模特兒身份出道，後因主演「美女多煩惱」、「霜花店」等作品走紅，近年來在中國大陸發展。朱鎮模曾獲得韓國百想影帝稱號。
張儷2010年因演出「男人幫」中的「米琪」一角一炮而紅，並且演出「北京青年」、「美麗背後」等多部夯劇。
朱鎮模與張儷2015年在電視劇「親愛的，對不起」中飾演一對夫妻。1060215
(中央社)
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