藍北市黨代表聚會 洪吳郝爭取支持
宣布參選國民黨主席的國民黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義及國民黨副主席郝龍斌，今晚先後出席國民黨台北市黨代表餐會，分別爭取黨代表支持。
台北市黨代表聯誼會今天晚上在台電勵進餐廳舉行聚會，邀洪秀柱、吳敦義及郝龍斌到場。
洪秀柱約在晚上6時30分先抵達，受到黨代表與在場群眾的熱情歡迎，爭相拍照並高喊「柱姊，加油」。洪秀柱在致詞時表示，盼這次黨主席選舉要選得快快樂樂，不要吵來吵去，讓社會看到國民黨的正能量、也看到一場充滿陽光、朝氣、理想、熱情的選舉。
洪秀柱在會場逐桌握手，逗留約半小時離去。吳敦義則在稍晚抵達，向在座的黨代表表示，他過去擔任過台北市黨部主委，也是台北市黨工退休，對台北市有深厚的感情。
針對黨主席選舉，吳敦義說，現在有5人表態參選，或許將來有6位，一隻手都不夠數，但黨員一定要挑一個，選舉結束所有人或黨員都要支持新的黨主席。
他說，國民黨要以更好，贏過民進黨的好，不要以不怎麼壞，贏過民進黨的壞；一定要求好，爭取全民認同，重新執政。
就在吳敦義致詞完畢後，郝龍斌現身會場，主持人介紹郝龍斌到場後，吳敦義隨即向郝龍斌打招呼，並在郝龍斌的耳邊低語一下後坐下，與黨代表合照，聆聽郝龍斌致詞。
郝龍斌致詞時說，黨主席選舉就像選班長，選完班長，大家都還是好同學。他也公開承諾，若他當選黨主席，2018年一定要光復首都。
郝龍斌說，只要把台北市拿下，國民黨就穩了，2020年就有希望。而在郝龍斌致詞完後，吳郝兩人分別逐桌握手敬酒，爭取黨代表支持。1060215
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。