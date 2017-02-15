亞洲羽球混合團體賽 中華隊旗開得勝
中華羽球代表隊今天在亞洲羽球混合團體錦標賽對香港之戰連拿4點確保勝利，最終4比1擊敗對手，在本次賽事旗開得勝。
亞洲羽球混合團體錦標賽（ROBOT Badminton AsiaMixed Team Championships 2017）14日起在越南的胡志明市進行6天賽事，本次賽事共13國參與，預賽分成4組，中華隊和中國大陸、香港同在A組，分組前兩名可晉級8強，8強後將為淘汰賽。
中華隊在這次賽事的首戰，是在今天對上有伍家朗、黃永棋與葉姵延等好手在陣的香港隊。
在兩隊交手的第1點男子雙打賽事中，李洋與李哲輝的組合，以21比14、21比10擊敗柯展聰與與鄧俊文的組合，為中華隊首開紀錄。
在第2點女子單打賽事中，江美慧以21比15、13比21、22比20擊敗張雁宜；而第3點男子單打賽事，周天成以21比14、21比19擊敗伍家朗，讓中華隊鎖定勝利。
第4點女子雙打賽事中，許雅晴與吳玓蓉的組合以23比21、18比21、21比15擊敗潘樂恩與謝影雪的組合。
第5點混合雙打賽事，王齊麟與李佳馨的組合以15比21、21比18、18比21不敵周凱華與李晉熙的組合。
最終中華隊就以4比1擊敗香港隊，在本次賽事的首戰拿下開門紅。1060215
(中央社)
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