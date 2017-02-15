台企聯會長：兩岸現狀面目全非 要百姓承擔不公平

大陸全國台企聯總會長王屏生15日表示，兩岸的「現狀」已經面目全非，要台灣老百姓承擔很不公平。(陳君碩攝)

大陸全國台企聯總會長王屏生(左)15日與國台辦主任張志軍在新春聯誼餐會上互動。(陳君碩攝)

大陸全國台企聯15日在北京舉行新春聯誼，台商參與熱烈，也不約而同對蔡政府的兩岸政策開炮。台企聯總會長王屏生說，兩岸的「現狀」已被蔡政府搗亂到面目全非，卻還要台灣老百姓承受，太不公平；也有台商認為，既然美國總統川普都願意回到一中原則，蔡總統是否也能回歸到九二共識。

台企聯總會長王屏生受訪表示，民進黨政府已經「凹」了這麼久，若再不突破的話，對台灣會是很大的傷害；對於蔡總統日前稱，下半年兩岸有突破機會，王屏生說，「要是不理你怎麼辦？現在為什麼不能講，為什麼要等下半年？」如果五月份WHA大會台灣無法參與，「又被打臉不能參加，不是自取其辱嗎？」

王屏生對於蔡政府不願接受九二共識感到不解，他認為兩岸都用中文，很多祖宗從福建過來，台灣的布袋戲也有中國元素，兩岸都是中國人，為什麼不能夠講九二共識；他認為過去8年在九二共識基礎上「蓋大樓」，現在沒有了，就沒有東西可蓋。

王屏生強調，兩岸關係不佳，對在陸台商沒有太大影響，台商在大陸發展沒問題，但台商擔心的是會衝擊台灣經濟；他認為兩岸的「現狀」已經面目全非，但卻要老百姓承受，對台灣老百姓太不公平。

王屏生在致詞時，除重申台企聯擁護九二共識，也特別呼籲台商，「認清新南向政策的弊端，把握大勢，積極參與國台辦海基會組織的一帶一路考察團」，為台資企業轉型升級，拓展市場尋找新思路。

台企聯常務副會長兼發言人葉惠德受訪表示，兩岸僵局目前還是沒有看到希望，但川普回歸一中，蔡總統也不可能再往跟大陸對抗的方向發展下去，他認為兩岸關係終究要改善，不然台灣無法長期承受在經濟上的壓力。

葉惠德說，520以來，台商在大陸權益雖沒受影響，但許多台商都有「心理壓力」，台商都盼望兩岸能早日回到九二共識，讓人民可以安居樂業。

(旺報)