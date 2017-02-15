金正男慘遭毒害 專家：金正恩下令暗殺可能性不大
北韓領導人金正恩同父異母長兄金正男，在馬來西亞遭毒害身亡，南韓媒體直指是金正恩下令刺殺。但長期關注北韓問題的美國國際關係研究學者馬登（Michael Madden）指出，金正恩指使暗殺金正男的可能性不大。
據BBC報導，馬登指出，不少分析說金正恩對北韓的政治領導層進行恐怖統治，也指他的領導能力及心理健康不穩定。不過，下令刺殺金正男對金正恩形像及政治利益都會帶來不利，甚至會令傳聞越傳越熱。事實上，金正男對金正恩來說，並不構成威脅。
況且金正男對擔任北韓領導人也不感到興趣，金正男長期在海外生活，沒有能力在北韓精英中建立權力網，金正男更不了解如何操控北韓政權。
金正男與中國精英階層倒是有密切關聯，金正男在中國生活，也得到中國政府的一些保護。過去幾個月，平壤嘗試與北京改善關係，中國是北韓的重要盟友，也是最大的貿易伙伴。除非金正男對中朝關係已經沒有用處，否則金正恩下令刺殺兄長，並不符合自己的利益。
(中時電子報)
文章來源：金正男身亡：是什麼導致了他的死亡？
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