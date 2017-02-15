54歲鄺美雲驚傳膝退化 靠輪椅代步
當年以一曲《容易受傷的女人》走紅台灣歌壇的香港女歌手鄺美雲，今(15日)在臉書PO出坐輪椅照片，透露近日因膝蓋出現問題，被醫生告知要暫停運動與走樓梯，隨後她的乾弟、設計師何國鉦也透露鄺美雲因膝蓋軟骨退化，不方便走路。
現年54歲的鄺美雲，早前臨時取消原訂好的公益活動，她今日也在臉書自揭原因，「我的膝蓋出現問題。醫生說需要暫停運動和走樓梯。所以為了安全一點，我使用這台樓梯輪椅。幸運地除了膝蓋，身體情況良好！接下來的日子還有許多事情要處理，希望休息一下快點好起來。」更稱外界關心她都收到了，要大家不用特地打電話問候她。
她的乾弟何國鉦今晚出席活動，就透露鄺美雲近來因膝蓋軟骨退化，不方便走路，之前都有柱枴杖，醫生也要她別在傷到膝蓋，因此鄺美雲就買了樓梯輪椅，幫助她上下樓。
(中時電子報)
關鍵字：鄺美雲、
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