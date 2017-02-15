日本並無操縱匯率 簽訂廣場協議機會不大

日本首相安倍晉三週三向國會表示，美國總統川普(Donald Trump)在上週美日峰會上認同日本貨幣政策並非意在操縱匯率，而是為了終結通縮的看法。在川普對日本的匯率批評立場可能出現軟化，也減緩日本可能被迫簽訂另一個廣場協議的憂慮。

(工商)